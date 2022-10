Mundiais de natação para atletas com Síndrome Down: Portugal com seis medalhas no arranque

Na natação adaptada para pessoas com Síndrome de Down, os atletas competem divididos em duas classes, consoante o grau da doença, de origem genética e da área da deficiência intelectual.

Portugal fechou esta segunda-feira com a conquista de seis medalhas, duas das quais de ouro, e com um recorde mundial o primeiro dia de competição dos Mundiais para atletas com Síndrome de Down, que decorrem em Albufeira, até sábado.

Na jornada inaugural da 10.ª edição dos Mundiais DSISO (Organização Internacional de Natação para Síndrome Down), além dos dois títulos mundiais masculinos, conseguidos por Vicente Pereira e José Vaz, nos 100 metros livres e 200 bruços, respetivamente, Portugal alcançou três medalhas de prata e uma de bronze.

Nas Piscinas Municipais de Albufeira, João Vaz conquistou o ouro e tornou-se recordista mundial dos 200 metros bruços, ao nadar em 3.08,33 minutos, fazendo cair a marca de 3.09,62, que pertencia ao britânico Daniel Rumsey.

Na mesma prova, José Vieira foi medalha de bronze, com a marca de 3.38,75, atrás do britânico Will Reed, que conquistou a prata.

Na primeira final da tarde, Vicente Pereira conseguiu o primeiro ouro masculino para Portugal em competições mundiais, na prova dos 100 metros livres, com a marca de 1.08,05, na qual André Almeida conseguiu a prata.

Pouco mais de meia hora depois, Vicente Pereira, nadador do Sporting, "bisou", ao conseguir a sua segunda medalha na competição, arrecadando a prata na final dos metros costas, prova na qual Diogo Reis foi oitavo.

Além de Vicente Pereira também André Almeida fechou o dia com duas medalhas, pois juntou a prata conseguida à tarde nos 100 livres que já tinha conquistado durante a manhã, na final direta dos 400 metros livres.

Na estafeta dos 4x100 metros estilos, o quarteto português formado por André Almeida, João Vaz, Vicente Pereira e Diogo Matos terminou na segunda posição, mas acabou por ser desclassificado, devido a uma irregularidade na partida de um dos nadadores.

A 10.ª edição do Mundial DSISO de natação adaptada e natação artística junta cerca de 200 atletas, entre os quais 10 portugueses.

