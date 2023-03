João Chianca: "Nunca 'peguei' Peniche perfeito, mas tenho a certeza que hoje foi"

Surfista João Chianca destaca "bateria dos sonhos" em Peniche

O surfista brasileiro João Chianca, campeão da prova de elite da Liga Mundial de Surf (WSL) na Praia de Supertubos, em Peniche, sublinhou hoje que tudo lhe correu bem na final, conseguindo apanhar ondas perfeitas.

"Nunca 'peguei' Peniche perfeito, mas tenho a certeza que hoje foi perfeito para mim. Tive uma bateria dos sonhos. E que momento, obrigado Portugal", lançou aos jornalistas o atleta de 22 anos, que sai de Peniche no segundo lugar do ranking mundial.

Com condições épicas, que levaram a multidão à loucura, Chianca teve um desempenho espetacular, conseguindo 17,57 pontos em 20 possíveis nas duas melhores ondas (9,07 e 8,50), levando a melhor sobre o "licra amarela' Jack Robinson, que marcou 15,14 (8,97 e 6,17).

Por seu turno, a surfista norte-americana Caitlin Simmers, de apenas 17 anos, ganhou a prova feminina, batendo na final a compatriota Courtney Conlogue, marcando 13,50 pontos nas duas melhores ondas (7,17 e 6,33), em 20 possíveis, contra os 12,83 (9 e 3,83) da rival.

Tal como Chianca, a menina prodígiodo surf, que ascendeu ao segundo lugar do ranking - com os mesmos pontos da pentacampeã Carissa Moore (Havai) -, também se estreou a ganhar uma etapa no circuito principal da WSL, admitindo que está "muito feliz" com o triunfo em Supertubos e que vai continuar a surfar para evoluir.

Apesar de ter perdido a final, Jack Robinson continua na liderança após a etapa portuguesa no quadro masculino, enquanto a também aussie Molly Picklum, que chegou a Peniche na coliderança com Carissa Moore, está agora isolada no primeiro posto do lado das mulheres.

O MEO Rip Curl Pro Portugal, terceira etapa do circuito principal da WSL, arrancou no sábado e terminou hoje, com os melhores surfistas do mundo a seguirem viagem para a Austrália, onde vão ser disputadas as próximas duas provas (Bells Beach e Margaret River), depois de se terem já realizado também dois eventos no Havai (Pipeline e Sunset Beach).