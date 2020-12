" Conor McGregor é o Muhammad Ali do UFC, sempre teve a habilidade de não ser atingido"

A dupla está de regresso para o combate contra Dustin ​​​​​​​Poirier no UFC 257, que terá lugar no dia 23 de janeiro.

O veterano do boxe irlandês, Phil Sutcliffe, foi o primeiro treinador de Conor McGregor, parceria que terminou quando aos 12 anos o lutador decidiu trocar o pugilismo pelo MMA. A dupla está de regresso para o combate contra Dustin Poirier no UFC 257, que terá lugar no dia 23 de janeiro.

Em entrevista ao "The MacLife", Sutcliffe recordou as habilidades que mais o impressionaram em Conor, comparando-o ainda a um dos maiores pugilistas de sempre. "Eu digo para a maioria dos nossos lutadores, para aprenderem a ler, aprenderem a ver os golpes a chegar. E ele (Conor) faz isso com excelência. É o Muhammad Ali do UFC. Ele teve sempre a habilidade de não ser atingido e ler os golpes desde criança", pode ler-se

McGregor e Poirier já se enfrentaram em 2014, e o irlandês venceu por KO em menos de dois minutos. Seis anos depois, o treinador acredita que McGregor estará ainda melhor. "Será capaz de acertar os golpes, ou qualquer coisa, como fez da última vez. Agora, acredito que está mais forte do que já era. Está mais poderoso agora. A percentagem de habilidade do Conor em relação à de Poirier é muito maior. Não estou a dizer que vai ser uma luta fácil, mas Conor MeGregor tem a habilidade e a força. Ele está mais forte agora do que da última vez que se enfrentaram, bate muito, muito duro", concluiu,