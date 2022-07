Castêlo do Maia GC vence Taça de Portugal de Goalball

A prova foi disputada em dois dias, em sistema de eliminatórias, com o afastamento a ser determinado à segunda derrota.

A equipa de Goalball do Castêlo do Maia GC conquistou este domingo a Taça de Portugal ao vencer o Sporting, por 8-6, na final disputada no pavilhão do clube maiaoto.

A prova foi disputada em dois dias, em sistema de eliminatórias, com o afastamento a ser determinado à segunda derrota. O Castêlo da Maia GC chegou invicto à final, tendo derrotado o FC Porto (10-9), campeão nacional em título, no sábado, e vencido o Sporting já na manhã de domingo (10-7). No entanto, como era a primeira derrota dos leões, na meia-final que apurava o segundo finalista, o Sporting venceu o FC Porto (12-10) para depois perder na final, sem que houvesse necessidade de uma finalíssima (em caso de derrota do Castêlo da Maia GC).

"É a conquista de uma família que se foi formando ao longo destes tempos. É fruto do trabalho que fomos desenvolvendo. Estou nesta equipa desde o primeiro ano e tem sido maravilhoso assistir à forma como fomos evoluindo. Foram tempos de altos e baixos e este Campeonato Nacional é a prova disso: ficámos a um golo da final do campeonato. Podemos não ter os atletas com mais qualidade, mas fomos os que mais nos encontrámos, uns com os outros. Este equilíbrio poderá ser o segredo do nosso sucesso. Futuro? Estamos preparadíssimos para a Supertaça e é para vencer. Já provámos nesta Taça de Portugal que conseguimos vencer o campeão nacional", disse Nélson Leonel, capitão de equipa do Castêlo da Maia GC.