Atleta de biatlo perde a vida a combater tropas russas na Ucrânia

Morte de Malyshev, nascido em 2002, e alistado ao exército ucraniano, por vontade própria, após a invasão da Rússia, foi tornada pública pela Federação Ucraniana de Biatlo

A guerra na Ucrânia, perpetrada pela Rússia, tirou a vida a mais um desportista: Yevhen Malyshev. O atleta ucraniano de biatlo, de apenas 19 anos, morreu a ajudar o exército do país em combate perto de Kharkov, revelou a Federação Ucraniana de Biatlo.

"A Federação Ucraniana de Biatlo informa sobre a trágica morte do membro da equipa nacional júnior ucraniana Yevhen Malyshev, nascido em 2002, dando a sua vida pelo povo de Kharkov. Lembramo-nos da pátria, dos seus amigos e família. Honra eterna", escreveu, em nota oficial, o organismo federativo ucraniano.

Malyshev junta-se, de forma trágica, a Vitalii Sapylo no imaginário do povo da Ucrânia. O futebolista, que se alistou igualmente no exército ucraniano, também perdeu a vida, na passada terça-feira, a tentar combater as tropas russas.

Ademais, Dmytri Martynenko, colega de profissão, faleceu, em casa, vítima de um bombardeamento orquestrado por militares russos a edifícios civis, em Kharkov. As mortes de Vitalii Sapylo e Dmytri Martynenko foram reveladas pela Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol (FIFPro).

A Rússia lançou, na passada quinta-feira de madrugada, uma ofensiva militar na Ucrânia, com bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e mais de 660 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.