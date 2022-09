Villas-Boas e o possível último Mundial de Messi e Ronaldo: "Têm-nos dado espetáculo"

Canal de televisão "Wion" falou com o treinador português.

André Villas-Boas, treinador português, em declarações ao canal televisivo "Wion", abordou a possibilidade de o Mundial'2022 ser o último Campeonato do Mundo de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que durante anos a fio discutiram o título de melhor jogador do mundo.

"Os dois estão a lutar há muito tempo. Eles têm-nos dado espetáculo ao longo do tempo. São as duas maiores estrelas de sempre do futebol e gostaríamos que eles pudessem ficar mais tempo e continuar a dar-nos muito para aplaudir", começou por dizer o técnico português.

"Parece que este Campeonato do Mundo será o último e eles estarão prontos para isso", concluiu.