Rapper Lil Baby lança música oficial do Mundial de 2022. Confira

O rapper norte-americano Lil Baby, em parceria com a marca de cerveja Budweiser, lançou na sexta-feira uma música pertencente ao álbum oficial da FIFA para o Mundial de 2022, que vai decorrer entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

Intitulada "The World is Yours To Take", a faixa inclui o refrão do clássico de 1985 "Everybody Wants to Rule the World", da banda Tears for Fears, sendo que o rapper já confirmou que irá atuar ao vivo no Catar, onde também o videoclipe da música foi gravado.

"A música é sobre a jornada que passámos nos últimos anos e sobre celebrar o que vai chegar. Quando comecei a fazer música em 2017, arrisquei tudo num sonho que me trouxe até aqui e é isso mesmo que eu quero que os adeptos sintam quando ouvirem a música. Espero que vos faça sentir como se estivessem a entrar num relvado do Mundial, com o objetivo de realizarem os vossos próprios sonhos", explicou Lil Baby, em conferência de imprensa.

Não existe uma data avançada para o lançamento do álbum do Mundial de 2022, sendo apenas certo que a atuação de Lil Baby vai ter lugar no dia 3 de novembro, data em que celebra 28 anos de idade.

Confira a música: