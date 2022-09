Jogadores da seleção do Canadá contra a Nike: conheça a polémica

Jogadores da seleção do Canadá, entres eles conta-se Stephen Eustáquio, do FC Porto, não escondem estar desgostosos com marca desportiva

A Nike tem vindo a apresentar os equipamentos com que algumas seleções estarão no Mundial'2022 e, como sempre sucede, nem todos ficam satisfeitos com a opção da marca desportiva. O caso de Portugal, é um bom exemplo, com as opiniões a extremarem-se no que respeita, especialmente, à principal camisola.

Ora, a seleção do Canadá não enfrenta este problema e é por isso que os jogadores estão desgostosos com a Nike. O problema? A marca desportiva não lançou um novo equipamento para a seleção canadiana, que regressa a um Mundial, onde só esteve em 1986.

A polémica instalou-se entre os canadianos e até mesmo os jogadores estão contra a Nike. No particular com o Catar, seleção anfitriã do campeonato que começa a 20 de novembro, Jonathan David marcou e na hora de celebrar tapou com a mão direita o "swoosh", o famoso símbolo da marca sediada nos Estados Unidos.

"Tudo isto desagrada-me. Todas as equipas deviam ter um novo equipamento para o Mundial. Não é que não goste desta camisola, mas gostaria de ter uma nova", disse Adekugbe, em declarações ao The Athletic.

A Nike desculpa-se, afirmando que a seleção canadiana "está num ciclo diferente" de apresentação de novos equipamentos.