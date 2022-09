FIFA lança aplicação de acompanhamento aos jogadores do Mundial de 2022

Os jogadores que participarem no Mundial do Catar vão ter acesso às próprias estatísticas individuais através da aplicação FIFA Player.

A FIFA anunciou esta sexta-feira a criação da aplicação FIFA Player, que irá permitir que os jogadores que participarem no Mundial de 2022 tenham acesso às próprios dados e estatísticas individuais, que serão divulgadas e complementadas com imagens após a conclusão das respetivas partidas.

A aplicação foi criada com o objetivo de aproveitar a tecnologia para beneficiar o futebol, em sintonia com a visão projetada recentemente por Gianni Infantino, presidente do organismo.

A FIFA Player foi desenvolvida com base em recomendações de jogadores e com o apoio da FIFPro (Associação mundial que representa jogadores profissionais), apresentando-se como uma iniciativa inédita em Campeonatos do Mundo.

A aplicação foi testada com êxito na edição do ano passado da Taça Árabe, que foi superentendida pela FIFA.

As informações a que os jogadores vão ter acesso, após os jogos:

Parâmetros de dados futebolísticos: calculados a partir de dados optimizados da partida em questão, irão mostrar informações relativas às ações e movimentos dos jogadores.

Parâmetros de rendimento físico: apanhados por via de câmaras colocados ao longo do terreno do jogo, incluem dados como a distância percorrida, a velocidade máxima atingida e o número de ações realizadas a mais de 25 quilómetros por hora.

Parâmetros de inteligência futebolística: criados com base em algoritmos e modelos em tempo em real, incluem dados como as diferentes fases das partidas, os pontos nos quais os jogadores recebem passes e a pressão exercida sobre o portador do esférico.