Ativista LGBTQ+ diz ao embaixador do Catar: "Eu sou um homem e amo outros homens"

O ativista Dario Minden discursou num congresso organizado pela Federação Alemã de Futebol, cujo tema era o "Desporto e os Diretos Humanos". No evento estava presente o embaixador do Catar na Alemanha, a quem Minden deixou uma mensagem sobre a inclusão.

Dario Minden, da organização Unsere Kurve, é um ativista LGBTQ+ que participou num evento organizado pela Federação Alemã de Futebol - "Desporto e Diretos Humanos" - com o objetivo de discutir este tema, algo que tem sido muito falado a respeito do Mundial'2022, que vai decorrer no Catar.

No congresso referido estava presente Abdulla bin Mohammed bin Saud Al Thani, embaixador do Catar na Alemanha, e Dario Minden aproveitou para deixar uma mensagem, sensibilizando para o facto de o futebol ser "para todos".

"Eu sou um homem e amo outros homens. Eu - por favor, não fiquem chocados - faço sexo com outros homens. Isso é normal. Por favor, acostume-se ou fique fora do futebol. Porque a regra mais importante no futebol é: o futebol é para todos", vincou Dario Minden.

O Mundial'2022, recorde-se, decorre de 20 de novembro a 18 de dezembro, no Catar.