Atenção Portugal: Son volta a marcar e Coreia do Sul ganha

No Mundial'2022, a Coreia do Sul está englobada no Grupo H, juntamente com Portugal, frente a quem fecha a fase de grupos, a dois de dezembro, depois de já ter jogado com Uruguai (24 de novembro) e Gana (28)

A Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento, triunfou esta terça-feira sobre os Camarões, por 1-0, em jogo de preparação para o Mundial'2022 de futebol, no qual vai encontrar Portugal.

Em Seul, o capitão sul-coreano Heung-Min Son, jogador do Tottenham, marcou o único golo da partida, aos 35 minutos.

No Catar, os Camarões vão disputar o Grupo G, juntamente com Suíça, Sérvia e Brasil.