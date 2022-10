Adversário de Portugal: "Queremos aproveitar o ano espetacular de Darwin"

Luis Suárez, figura do futebol uruguaio

Luis Suárez falou sobre a seleção uruguaia, que vai defrontar Portugal na fase de grupos do Mundial do Catar.

O Uruguai é um dos adversários de Portugal na fase de grupos do Mundial do Catar e a ambição da seleção sul-americana é muita. Luis Suárez, internacional uruguaio e uma das referências do futebol daquele país, concedeu uma entrevista ao jornal espanhol Marca e mostrou-se confiante para o torneio.

"Temos de estar orgulhosos porque este é o quarto Mundial consecutivo para estes futebolistas e há alguns jovens que vão para o terceiro, como Josema Giménez. Isto tem um grande valor. A nossa equipa, uma mistura de juventude e experiência, tem muitas condições", afirmou o avançado que regressou ao Nacional, do Uruguai.

"Queremos aproveitar, por exemplo, o grande momento de Fede Valverde], o ano espetacular de Darwin, os bons momentos de Ronald [Araújo], ainda que se tenha lesionado; de Rodrigo [Bentancur]... São jogadores que estão a um grande nível mundial. Marcam a diferença física e tecnicamente. Depois estamos nós, dois ou três veteranos que podem estar em campo, no quarto Mundial", completou.

Além do Uruguai, Coreia do Sul e Gana são os outros adversários de Portugal.