Yamaha suspende Maverick Viñales: "Inexplicável operação irregular"

A Yamaha anunciou esta quinta-feira que retirou Maverick Viñales do Grande Prémio de Áustria.

A equipa japonesa Yamaha decidiu suspender o piloto Maverick Viñales do GP da Áustria que vai ser disputado no próximo fim de semana. De acordo com a fábrica de Iwata, Maverick utilizou de maneira equivocada a YZR-M1 no último fim de semana, no GP da Estíria.

A relação entre a Yamaha e o piloto estava estremecida desde o fim da última temporada, quando o espanhol fez críticas a equipa. Agora, os japoneses argumentam que Maverick colocou em risco não só a si mesmo, mas também os demais competidores da MotoGP.

"A Yamaha lamenta anunciar que Maverick Viñales foi retirado do GP da Áustria. A ausência segue uma suspensão do piloto pela Yamaha por inexplicável operação irregular da moto durante o GP da Estíria, no último fim de semana. A decisão acompanha uma análise da telemetria", surge escrito em comunicado.

"A conclusão da Yamaha é que as ações de Viñales poderiam ter causado significantes danos no motor da moto, que gerariam sérios riscos ao piloto e aos demais integrantes do grid da MotoGP. Viñales não será substituído no GP da Áustria. Decisões sobre as próximas corridas serão tomadas após uma análise mais detalhada da situação e após discussões entre Yamaha e o piloto", acrescentou o comunicado.