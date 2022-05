Yamaha só sondou Miguel Oliveira: "Falei com quase todos os agentes"

Lin Jarvis, diretor da equipa japonesa, procura dois pilotos e revelou ter falado com Paulo Oliveira.

A Yamaha está no mercado de pilotos, procurando alternativas para Andrea Dovizioso e Darryn Binder, que dificilmente vão ficar na sua segunda equipa de MotoGP, a WithU-RNF. Fabio Quartararo e Franco Morbidelli irão continuar na formação principal e Lin Jarvis, diretor da Yamaha, confessou já ter conversado com a maioria dos agentes de pilotos, incluindo Paulo Oliveira, que gere a carreira do filho Miguel.

"Falei com o Paulo Oliveira esta primavera. Mas falei com quase todos os agentes. Tenho de saber o que se passa no mercado de pilotos e, por exemplo, se a Honda vai andar atrás de um dos nossos", disse Jarvis ao "Speedweek".

Miguel Oliveira, que planeia continuar na KTM, era uma possibilidade se a Honda conseguisse levar Fabio Quartararo, mas o campeão mundial já terá um acordo por mais dois anos com a Yamaha.

Para render Dovizioso, que se espera termine a carreira, e o Binder mais novo, que ainda só pontuou uma vez em seis corridas, a Yamaha aponta ao atual líder de Moto2, o italiano Celestino Vietti, e ao turco Toprak Razgatlioglu, campeão mundial de Superbike, mas o primeiro pode ser chamado à equipa de Valentino Rossi, a VR46-Ducati, e o segundo terá de prestar provas em junho.

O maior desejo da Yamaha é Raúl Fernández, que no início da época deu preferência à Tech3-KTM, e permitiria encaixar peças num complicado mercado de transferências. Como Jack Miller está de saída da Ducati e negoceia com a KTM, estaria encontrado o seu lugar.