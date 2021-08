Yamaha e Viñales terminam ligação "com efeitos imediatos"

Piloto espanhol já foi confirmado como piloto da Aprilia para 2022.

A Yamaha e Maverick Viñales acordaram colocar um ponto final na ligação entre as partes, depois do episódio polémico que marcou o Grande Prémio da Estíria de Moto GP, em que o piloto espanhol tentou partir de forma propositada o motor da sua M1 de forma a abandonar a corrida, em que ocupava a última posição. Na sequência do caso, Viñales foi suspenso.

"Lamentavelmente, no GP da Estíria, a corrida não acabou bem e, consequentemente, após profunda consideração por ambas as partes, foi tomada a decisão mútua de que seria melhor para ambas as partes se terminássemos a parceria mais cedo. A separação antecipada libertará o piloto para seguir o caminho por ele escolhido e permitirá também à equipa concentrar os seus esforços nas restantes corridas da temporada 2021 com um piloto substituto, ainda por determinar", anunciou Lin Jarvis, diretor da Yamaha.

Viñales, recorde-se, vai representar a Aprilia em 2022, fazendo dupla com o espanhol Aleix Espargaró.

Viñales estreou-se no campeonato do Mundo de velocidade em 2011, na categoria de 125cc, pela Aprilia, conseguindo quatro vitórias e cinco pódios. Foi campeão mundial de Moto3 em 2013, chegando à MotoGP em 2015, através da Suzuki. Foi contratado pela Yamaha em 2017, tendo conquistado nove vitórias e 28 pódios com a casa de Iwata.