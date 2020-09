WTCR: Tiago Monteiro em oitavo lugar na primeira corrida

O piloto português concluiu as três voltas a 23,256 segundos do vencedor.

Tiago Monteiro (Honda) terminou esta sexta-feira na oitava posição a primeira de duas corridas da segunda ronda da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), disputada no circuito alemão de Nordschleife, no Nürburgring.

O piloto português, que partiu da décima posição, ganhou duas posições ao longo das três voltas da corrida no circuito de quase 26 quilómetros de extensão, apesar das diferentes condições atmosféricas ao longo do percurso.

"No cômputo geral, foi uma a boa corrida, com pontos importantes. A primeira volta correu bastante bem, com muitas lutas. As condições estavam difíceis e os limpa-para-brisas deixaram de funcionar na primeira volta, o que tornou as coisas ainda mais complicadas", explicou o piloto portuense.

Para a segunda corrida do fim de semana, que se disputa este sábado, Tiago Monteiro larga da 13.ª posição, mas espera voltar a pontuar.

"Tenho de me concentrar na recuperação, extrair todo o potencial do carro e ganhar pontos. Foi o que fiz nesta primeira corrida e o que vou fazer na segunda. Tudo o que conseguirmos será positivo, por isso é ir à luta", concluiu o piloto português.

A vitória sorriu ao argentino Esteban Guerrieri, companheiro de equipa de Monteiro na All-Ink, da Honda, que bateu os franceses Yvan Muller (Lynk & Co) e Yann Ehrlacher (Lynk & Co), tio e sobrinho, por 3,385 segundos e 3,999 segundos, respetivamente.

O piloto português concluiu as três voltas a 23,256 segundos do vencedor.