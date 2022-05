WTCR arranca no fim de semana em ano de regresso a Vila Real

Após dois anos de ausência, o circuito citadino transmontano regressa à competição, com o piloto português Tiago Monteiro (Honda) a apresentar-se como um dos nomes ilustres deste campeonato, ao iniciar a 16.ª temporada consecutiva.

A Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) arranca no fim de semana, com uma jornada dupla em França, com o circuito internacional de Vila Real a regressar e com Tiago Monteiro a começar a 16.ª temporada.

Este ano, o calendário terá 10 jornadas, já sem a prova inicialmente prevista para a Rússia devido às sanções internacionais aplicadas após a invasão da Ucrânia, sendo substituída por uma segunda ronda em França, no circuito de Anneau du Rhin, na Alsácia.

O francês Yann Ehrlacher (Lynk & Co) parte como campeão em título e principal favorito, pois a marca chinesa é das que mais investe neste campeonato.

Ao todo, entre os 17 pilotos deste campeonato contam-se nove títulos mundiais e 62 vitórias, duas delas do português Tiago Monteiro (Vila Real em 2019 e Alemanha em 2021), que tem no total 13 entre o WTCR (desde 2018) e o WTCC (Campeonato Mundial de Carros de Turismo, que vigorou até 2017).

Estão representados cinco construtores (Audi, CUPRA, Honda, Hyundai e Lynk & Co) e os carros têm na ordem dos 360 cavalos e atingem velocidades que podem chegar aos 260 quilómetros por hora.

Entre as caras conhecidas do campeonato, destaque para o Francês Yvan Muller (Lynk & Co), o britânico Rob Huff (Cupra) ou o holandês Tom Coronel (Audi).

Este campeonato, cuja diferença para a anterior versão (WTCC) é o facto de não ter nenhum construtor a nível oficial representado, tendo apenas carros em versão cliente, arranca este fim de semana e termina a 20 de novembro, no circuito de Macau.

Calendário do WTCR 2022

7 e 8 de maio: Pau (França)

26 a 28 de maio: Nordschleife (Alemanha)

11 e 12 de junho: Hungaroring (Hungria)

25 e 26 de junho: Aragão (Espanha)

2 e 3 de julho: Vila Real (Portugal)

23 e 24 de julho: Vallellunga (Itália)

6 e 7 de agosto: Anneau du Rhin (França)

8 e 9 de outubro: Inje (Japão)

5 e 6 de novembro: Ningbo (China)

18 a 20 de novembro: Macau (China)