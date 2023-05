WRC Rali de Portugal: Sordo mais rápido na Figueira, Rovanpera fecha dia na frente

Piloto da Toyota terminou a primeira etapa com uma vantagem de 10,8 segundos sobre o Hyundai do espanhol

O espanhol Dani Sordo, com 2m29,8s em 2,94 quilómetros, foi o mais rápido na estreia da superespecial citadina da Figueira da Foz no Rali de Portugal, mas não tirou a liderança a Kalle Rovanpera.

O finlandês da Toyota fez apenas o sexto tempo na oitava e última classificativa do dia, a 3,4 segundos do Hyundai, mas manteve 10,8 segundos de vantagem no total da primeira etapa.

O terceiro classificado no final do primeiro dia é Thierry Neuville, no segundo Hyundai, depois de ter levado a melhor sobre Pierre-Louis Loubet (Ford) e Esapekka Lappi (Hyundai) no asfalto da Figueira. O trio está numa emocionante luta pelo terceiro lugar, com 1,3 segundos a separarem os três carros.

"Tenho de me manter calmo, até porque vamos fazer algumas mudanças que acredito me vão permitir andar mais rápido", comentou Neuville, que está a 26 segundos de Rovanpera.

CLASSIFICAÇÕES

SSS8: Figueira da Foz 2,28 km

1.º Dani Sordo (Hyundai i20) 2m29,8s

2.º Ott Tanak (Ford Puma) a 0,7s

2.º Thierry Neuville (Hyundai i20) a 0,7s

4.º Pierre-Louis Loubet (Ford Puma) a 1,9s

5.º Esapekka Lappi (Hyundai i20) a 2,8s

6.º Kalle Rovanpera (ToyotaYaris) a 3,4s​​​​​​​

Geral provisória

1.º Kalle Rovanpera (ToyotaYaris) 1h22m27.7s

2.º Dani Sordo (Hyundai i20) a 10,8s

3.º Thierry Neuville (Hyundai i20) a 26,0s

4.º Pierre-Louis Loubet (Ford Puma) a 26,9s

5.º Esapekka Lappi (Hyundai i20) a 27,3s

6.º Ott Tanak (Ford Puma) a 1m04,7s