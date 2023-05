WRC Rali de Portugal: Sordo atrasa-se, Evans despista-se e Rovanpera isola-se

Finlandês da Toyota passou a liderar com 14,2 segundos de vantagem sobre o espanhol da Hyundai, que perdeu tempo com um erro de navegação

Esapekka Lappi, em Hyundai i20 N Rally1, foi o mais rápido nos 18,15 km de Mortágua, última das grandes dificuldades do primeiro dia do Rali de Portugal, mas com o Toyota Yaris de Kalle Rovanpera a ficar a 0,4 segundos, o que permitiu ao finlandês ficar mais confortável na liderança.

Dani Sordo (Hyundai), que discutia o primeiro lugar com o campeão mundial, teve um problema e perdeu 11,7 segundos, continuando na segunda posição, mas agora a 14,2 segundos. A etapa vai terminar com os 2,94 citadinos na Figueira da Foz, pelo que Rovanpera continuará na frente se não tiver problemas.

"Falhamos numa das ligações do troço e perdemos ali muito tempo. Foi um pequeno erro, mas fizemos uma má classificativa", explicou Sordo.

Embora Mortágua tivesse apenas uma passagem, foi fatal para Elfyn Evans, que abria a estrada e se despistou ao km 13,8. O galês estava na sexta posição e agora terá de regressar amanhã com a penalização da categoria "super rally".

CLASSIFICAÇÕES

SS7: Mortágua - 18,15 km

1.º Esapekka Lappi (Hyundai i20) 11m56.7s

2.º Kalle Rovanpera (ToyotaYaris) a 0,4s

3.º Ott Tanak (Ford Puma) a 4,6s

4.º Pierre-Louis Loubet (Ford Puma) a 8,6s

5.º Thierry Neuville (Hyundai i20) a 11,4s

6.º Dani Sordo (Hyundai i20) a 11,7s

Geral provisória

1.º Kalle Rovanpera (ToyotaYaris) 1h19m54.5s

2.º Dani Sordo (Hyundai i20) a 14,2s

3.º Esapekka Lappi (Hyundai i20) a 27,9s

4.º Pierre-Louis Loubet (Ford Puma) a 28,4s

5.º Thierry Neuville (Hyundai i20) a 28,7s

6.º Ott Tanak (Ford Puma) a 1m07,04s