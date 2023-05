WRC Rali de Portugal: Rovanpera é mais rápido em Arganil e cimenta a liderança

Finlandês da Toyota piorou o tempo em relação à primeira passagem e disse que a classificativa estava "pior do que esperava"

Kalle Rovanpera, em Toyota GR Yaris, foi o mais rápido na segunda passagem por Arganil, cimentando a sua liderança no Rali de Portugal.

O finlandês campeão mundial deixou Dani Sordo a 2,1 segundos, numa passagem em que o piso mais estragado levou todos os concorrentes a piorar os seus tempos. Rovanpera fizera 11m49,3s de manhã e fez 11m53,8s na segunda passagem.

"A classificativa estava em muito piores condições do que esperava. Muito mais dura do que no ano passado", desabafou Kalle Rovanpera, que mesmo assim aumentou para 2,9 segundos a sua vantagem na liderança relativamente a Dani Sordo.

CLASSIFICAÇÕES

Arganil-2 (18,72 km)

1.º Kalle Rovanpera (ToyotaYaris) 11m53.8s

2.º Dani Sordo (Hyundai i20) a 2,1s

3.º Pierre-Louis Loubet (Ford Puma) a 2,4s

4.º Thierry Neuville (Hyundai i20) a 3,5s

5.º Esapekka Lappi (Hyundai i20) a 5,4s

6.º Ott Tanak (Ford Puma) a 8,2s

7.º Elfyn Evans (Toyota Yaris) a 13,7s

Geral provisória

1.º Kalle Rovanpera (ToyotaYaris) 1h07m57.4s

2.º Dani Sordo (Hyundai i20) a 2,9s

3.º Thierry Neuville (Hyundai i20) a 17,7s

4.º Pierre-Louis Loubet (Ford Puma) a 20,2s

5.º Esapekka Lappi (Hyundai i20) a 28,3s

6.º Elfyn Evans (Toyota Yaris) a 46,6s

7.º Ott Tanak (Ford Puma) a 1m03,02s