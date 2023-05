WRC Rali de Portugal: pintaram Kubica no asfalto do Confurco, mas o polaco não morreu!

Asfalto do Confurco passou a ter mais pilotos homenageados

Bandeiras de Craig Breen e de Julio Castrillo juntaram-se à de Colin McRae no solo do troço de Fafe, juntamente com um homenageado imprevisto

Alguns adeptos homenagearam os pilotos recentemente falecidos, acrescentando bandeiras ao famoso pedaço de asfalto do Confurco, onde já estava pintada a escocesa de Colin McRae.

Este domingo, quando se fizer a classificativa de Fafe, na célebre zona irá também ver-se a bandeira irlandesa, com o nome de Craig Breen, o nome do norte-americano Ken Block numa pintura já existente, e uma bandeira espanhola a recordar Julio Castrillo e o co-piloto Francisco Javier Álvarez, falecidos num acidente em abril.

Pelo meio estava também o nome de Robert Kubica. Ora o polaco sofreu um acidente grave em 2011... mas não morreu! A pintura, com as cores polacas, já estava a ser apagada.