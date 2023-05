WRC Rali de Portugal: Kris Meeke lidera destacado para o campeonato nacional

Piloto que veio substituir Craig Breen na Hyundai Portugal tem mais de um minuto de vantagem sobre Miguel Correia e dois sobre Armindo Araújo

KRis Meeke lidera destacado a classificação dos pilotos que pontuam para o Campeonato de Portugal de Ralis, o qual termina hoje, na chegada à Figueira da Foz.

O irlandês de 43 anos que veio ocupar o lugar de Craig Breen na Hyundai Portugal foi mais rápido do que os pilotos nacionais em todos os três troços da manhã, chegando a Arganil na 16.ª posição da geral e como nono dos pilotos do Mundial de WRC2.

Meeke está com 1m08.8s de vantagem sobre Miguel Correia, estando Armindo Araújo a menos de um segundo deste. O líder do CPR, Ricardo Teodósio, é o quarto entre os pilotos do campeonato.

A pontuação para o CPR fecha após as quatro classificativas da tarde, devendo os principais pilotos continuar em prova, mas então na luta pelo destaque de melhor português.

Ou, no caso de Meeke, por uma boa posição no WRC2, pois está a 39 segundos de Adrien Foumaux, que com um Ford Fiesta lidera essa classificação, sendo o oitavo da geral.

CAMPEONATO DE PORTUGAL DE RALIS

16.º Kris Meeke - Fulton (Hyundai i20 N Rally2) 36:10.0

27.º Miguel Correia - Carvalho (Škoda Fabia Rally2) 37:18.8

28.º Armindo Araújo-Ramalho (Škoda Fabia Rally2) 37:19.4

29.º Ricardo Teodósio - Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) 37:49.1

32.º Pedro Almeida - Castro (Škoda Fabia Rally2) 38:08.5

33.º BernardoSousa - Janela (Citroën C3 Rally2) 38:10.8

34.º José Pedro Fontes- Ponte (Citroën C3 Rally2) 38:22.2