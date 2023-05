WRC Rali de Portugal: Armindo Araújo ganha de novo para o campeonato nacional

Piloto de Santo Tirso terminou à frente de Miguel Correia, que regressa à liderança do CPR. Ambos vão lutar agora pela distinção de "melhor português"

Armindo Araújo festejou na Figueira da Foz o primeiro triunfo da época para o Campeonato de Portugal de Ralis, que fechou as suas contas no final da primeira etapa do Rali de Portugal. O piloto do Skoda vai continuar até domingo, agora em busca da quinta distinção consecutiva como melhor português na prova do Mundial.

Araújo, que sofreu um grave acidente no Rali Serras de Fafe e falhou o Algarve, regressando no Rali Terras de Aboboreira com um segundo lugar, travou um interessante duelo com Miguel Correia, depois da desistência do Hyundai de Kris Meeke, mais rápido durante a manhã.

Na segunda passagem por Arganil a luta ficaria decidida, pois Correia perdeu mais de meio minuto devido a um furo. O bracarense, ao ser segundo, vai mesmo assim recuperar a liderança do campeonato, pois Ricardo Teodósio, piloto da Hyundai, desistiu quando rodava na terceira posição.

Os Skoda de Armindo Araújo e Miguel Correia vão agora continuar, batalhando pela distinção de melhor português, que pertenceu ao piloto de Santo Tirso em todas as quatro edições anteriores, as que leva desde o regresso à atividade.

No ano passado, Ricardo Teodósio foi o melhor na sexta-feira a venceu para o campeonato, sendo superado depois por Armindo Araújo, que chegaria a Matosinhos como 14.º da geral.

CLASSIFICAÇÃO DO CPR

1.º Armindo Araújo-Luís Ramalho (Skoda Fabia R2) 1h30m51,5s

2.º Miguel Correia-Jorge Carvalho (Skoda Fabia R2) a 13,9s

3.º Bernardo Sousa-José Janela (Citroën C3 R2) a 54,9s

4.º Pedro Almeida-Mário Castro (Skoda Fabia R2) a 1m04,0s

5.º Lucas Simões-Nuno Almeida (Ford Fiesta R2) a 3m43,3s

6.º José Pedro Fontes-Inês Ponte (Citroën C3 R2) a 19m26,1s