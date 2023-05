WRC Rali de Portugal: aqui tem o seu GPS para chegar aos troços

Um simples clique permite-lhe ir do local onde se encontra à Zona Espectáculo que preferir, com rotas, distâncias e tempos no Google Maps

Quer ir ver o Rali de Portugal, mas não decidiu ainda onde, nem sabe quanto demora a lá chegar? A solução está aqui, é de utilização livre não poderia ser mais prática. Basta clicar no link indicado abaixo, escolher a classificativa e Zona Espectáculo (ZE) pretendida e terá o seu trajeto indicado no Google Maps.

Este fantástico trabalho é de Pedro Santos, um conimbricense de 45 anos apaixonado por ralis, que já o ano passado o publicou, tendo para esta edição feito atualizações com os novos troços e acrescentado, a pedido de vários interessados, o acesso às ZE para cidadãos de mobilidade reduzida.

Os mapas de Pedro Santos são de utilização livre, pois a sua intenção é "ajudar todos os que, como eu, gostam do desporto automóvel". Nunca perdendo o Rali de Portugal, vai levar este ano a filha de 10 anos a ver os concorrentes na classificativa de Góis

MAPA PARA O RALI DE PORTUGAL