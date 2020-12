WRC: Latvala ocupa lugar de Mäkinen como diretor desportivo da Toyota

O finlandês vai trabalhar com Sébastien Ogier, heptacampeão mundial

Jari-Matt Latvala vai substituir o compatriota Tommi Mäkinen como diretor desportivo da Toyota, anunciou, esta sexta-feira a equipa participante no Campeonato do Mundo de ralis.

Latvala, detentor do recorde de provas disputadas no Mundial de ralis (209, entre 2002 e 2020), vai poder contar com o piloto francês Sébastien Ogier, heptacampeão do mundo, com o último título a ser conquistado já este mês, ao volante do Toyota Yaris WRC.

Mäkinen, que se sagrou quatro vezes campeão mundial de ralis (1996, 1997, 1998 e 1999), dirigia a equipa desde 2016 e foi sob a sua liderança que a Toyota conquistou o título de construtores, em 2018.