Williams Racing anuncia saída de Nicholas Lafiti no final da época

A Williams Racing, que compete no Mundial de Fórmula 1, anunciou esta sexta-feira a saída do piloto Nicholas Lafiti no final da temporada de 2022.

Sem lugar na equipa, que anunciará o novo companheiro de Alexander Albon em breve, Lafiti deverá fazer a última corrida pela Williams no GP de Abu Dhabi, que terá lugar entre 17 e 20 de novembro.

O piloto canadiano, que fez a respetiva estreia na Fórmula 1 em 2020, ao serviço da própria Williams, deixou uma palavra de agradecimento à marca.

"A minha estreia inicial na F1 foi adiada devido à pandemia, mas acabámos por ir para a Áustria e, embora não tenhamos alcançado os resultados que esperávamos, continua a ser uma viagem fantástica. Conseguir os primeiros pontos na Hungria no ano passado foi um momento que nunca esquecerei, e passarei ao capítulo seguinte da minha carreira com memórias especiais do meu tempo com esta equipa dedicada. Sei que nenhum de nós deixará de fazer todos os esforços até ao final da época", afirmou, em declarações aos meios da Williams Racing.

Recorde-se que Lafiti tem como melhor resultado o sétimo lugar alcançado no ano passado no Grande Prémio da Áustria, sendo que, este ano, é o único piloto a tempo inteiro que ainda não somou qualquer ponto.