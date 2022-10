Volte-face da FIA: recurso aceite e sétimo lugar devolvido a Alonso

Fernando Alonso, no GP dos Estados Unidos

O piloto espanhol havia sido alvo de uma penalização de 30 segundos por ter terminado a corrida sem um espelho retrovisor, na sequência de um aparatoso acidente com Lance Stroll (Aston Martin), na 22.ª volta do GP dos Estados Unidos.

Volte-face da FIA no caso Fernando Alonso. Depois de lhe ter atribuído uma polémica penalização de 30 segundos, anulando o sétimo lugar que conquistou no Grande Prémio dos Estados Unidos em Fórmula 1, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) aceitou o recurso apresentado pela Alpine.

O piloto espanhol, com a penalização, havia caído para o 15.º lugar da corrida, mas recupera agora o sétimo lugar e os respetivos pontos no Mundial de Fórmula 1.

Recorde-se que Alonso esteve envolvido num aparatoso acidente com Lance Stroll (Aston Martin) na 22.ª volta da corrida norte-americana, em Austin, ficando com o carro bastante danificado. Após uma paragem nas "pits", Alonso conseguiu continuar a competir e registou um sétimo lugar, numa exibição muito elogiada.

Após a corrida, a Haas apresentou uma queixa sobre a segurança do carro de Alonso, que competiu com um espelho retrovisor danificado e que acabou mesmo por cair antes do final da corrida, levando a que a FIA decretasse uma penalização de 30 segundos ao espanhol, que caiu para o 15.º lugar.

A decisão gerou uma onda de críticas nas redes sociais e, depois de a Alpine ter apresentado um recurso à FIA, alegando que a denúncia da Haas foi efetuada vários minutos depois do limite estabelecido, o órgão deu-lhe razão, devolvendo o sétimo lugar a Fernando Alonso.