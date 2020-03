Volkswagen Golf: chegou o sóbrio e inovador

Já andou por Portugal, pois a sua apresentação internacional foi na zona do Douro

A oitava geração do Volkswagen Golf, o mais vendido da marca ao longo de quatro décadas - 35 milhões de unidades - já andou por Portugal, pois a sua apresentação internacional foi na zona do Douro, mas chega agora aos seus clientes, com preços que se iniciam nos 24 456 euros do 1.0 TSI de 110 cavalos e se estendem até aos 45 781 euros do 2.0 TDI de 150 cv com equipamento superior, passando pelos híbridos. Mas as possibilidades são muitas, pois uma das características mais importantes de um modelo histórico que nunca altera muito o seu aspeto exterior é a imensa escolha de extras que fazem dele um dos carros mais digitais e inovadores do momento.

Este é um Golf progressista, que permite uma condução semiautónoma (Travel Assist) até velocidades de 210 km/h, mexe o volante no estacionamento (Park Assist), lhe responde se iniciar a conversa com "Olá Volkswagen" e ainda pode ter o serviço da Alexa, que até lhe faz compras online. Se os novos instrumentos e sistemas de informação e entretenimento online são de série e se fundem naquilo que a VW designa como "posto de condução digital", há algo ainda mais inovador: o Car2X deteta o que se passa mais à frente, comunicando com outros automóveis para indicar congestionamentos ou zonas de risco

O novo Golf chega a Portugal com três motores a gasolina (1.0 TSI de 110 cv e 1.5 TSI de 130 e 150 cv) e dois a gasóleo (2.0 TDI de 115 e de 150 cv), todos prometendo um redução nos consumos de 17% em relação aos antecessores, e ainda os Mild Hybrid (eTSI) e híbrido plug-in (eHybrid).



Preços em Portugal

Versão P.V.P. (euros)

Golf 1.0 TSI 110 CV 24 456,68

Golf 1.0 TSI 110 CV Life 25 928,94

Golf 1.5 TSI 150 CV Life 32 621,74

Golf 1.5 TSI 130 CV Style 32 377,69

Golf 1.5 TSI 150 CV R-Line 38 641,40

Golf 2.0 TDI 115 CV Life 32 253,33

Golf 2.0 TDI 115 CV Style 38 648,03

Golf 2.0 TDI 150 CV DSG Style 45 781,44

Golf 2.0 TDI 150CV DSG R-Line 44 554,25

Golf 1.5 TSI 150 CV Life DSG MHEV 33 627,94

Golf 1.5 TSI 150 CV R-Line DSG MHEV 40 278,84