Vitória emotiva da "Besta" na abertura do Mundial de MotoGP

Enea Bastianini (Ducati) venceu este domingo o Grande Prémio do Qatar de MotoGP, prova de abertura do Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo. Mal cortou a meta, Bastianini desfez-se em lágrimas, juntamente com todos os elementos da equipa.

"É incrível. Quando apanhei o Pol, sabia que podia tentar vencer a corrida. Dedico esta vitória ao Fausto. Ele ajudou muito do Céu. É fantástico para a equipa. Acho que chorámos todos", disse, no final, ainda emocionado.

Esta é a primeira vitória de Bastianini na categoria rainha, sétima da carreira no Mundial de Velocidade (tem mais três em Moto2 e três em Moto3), na segunda época em que disputa o Mundial de MotoGP, depois de se ter sagrado campeão de Moto2 em 2020.

Uma vitória com sabor português porque um dos patrocinadores principais da equipa Gresini é uma empresa de sistemas sanitários de Aveiro.

Bastianini acabou por ser a "Bela" do monstro Ducati, que perdeu quatro pilotos nesta corrida devido a quedas, incluindo os dois oficiais Francesco Bagnaia e Jack Miller, com a agravante de Bagnaia ter levado consigo ao chão o espanhol Jorge Martin, autor da "pole".

Para além dos quatro homens da Ducati, abandonaram ainda Miguel Oliveira e o espanhol Alex Márquez (Honda).

Nota ainda para o quinto lugar do espanhol Marc Márquez (Honda), que chegou a liderar nos primeiros momentos da prova, mas que, depois, não aguentou o ritmo dos da frente, e para o nono do francês Fábio Quartararo (Yamaha), campeão em título, a mostrar que a Yamaha precisa de evoluir para renovar o cetro.

Já em Moto2, a vitória coube ao italiano Celestino Vietti (Mooney VR46) enquanto, em Moto3, ganhou o também italiano Andrea Migno (Honda).

A próxima ronda será na estreia do GP da Indonésia, a 20 de março.