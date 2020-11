Viñales e Rossi sobre Portimão: "É novo para todos e isso é muito interessante"

Viñales e Rossi dizem-se ansiosos para correr pela primeira vez no Algarve

Maverick Viñales e Valentino Rossi, pilotos da Yamaha, mostraram-se ansiosos por competir pela primeira vez no Autódromo Internacional do Algarve, que recebe no domingo a 14.ª e última ronda do Campeonato do Mundo de motociclismo de velocidade.

"Ninguém ainda conduziu motos de MotoGP na pista do Algarve, o que vai tornar esta corrida muito especial. Nós faremos o nosso melhor. Vai ser divertido ganhar experiência num novo circuito", disse Viñales, em declarações divulgadas pela equipa japonesa.

O piloto espanhol chega ao Grande Prémio de Portugal no quarto posto da classificação dos pilotos, com 127 pontos, a 44 do líder e compatriota Joan Mir (Suzuki), que já assegurou o título da categoria rainha.

No mesmo comunicado, o veterano Valentino Rossi, de 41 anos, classificou o circuito algarvio de "fantástico" e destacou a aderência da pista.

"É, por exemplo, melhor do que em Valência e isso vai ser bom para nós. Senti-me muito bem nos testes que fizemos no Algarve no início do ano. É diferente de todas as outras pistas em que competimos durante toda a temporada. É novo para todos e isso é muito interessante", referiu o piloto italiano, que segue no 15.º posto da classificação dos pilotos, com 62 pontos.

Sete vezes campeão do mundo, Rossi vai fazer no Algarve a corrida 354 da carreira em MotoGP. Desde 2000, o italiano somou 89 vitórias e teve 199 presenças no pódio.