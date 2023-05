Vice-primeiro-ministro de Itália pede adiamento do GP de Imola de Fórmula 1

Matteo Salvini pede o adiamento devido ao mau tempo

O vice-primeiro-ministro e ministro das Infraestruturas e dos Transportes de Itália, Matteo Salvini, pediu esta quarta-feira que o Grande Prémio de Imola de Fórmula 1 seja adiado perante a "emergência meteorológica que atinge a Emilia-Romagna".

Em comunicado, Salvini salientou ser "imprescindível concentrar todos os esforços no enfrentamento da emergência", inclusivamente para evitar o congestionamento do trânsito na região, castigada pelo mau tempo nos últimos dias. "Vamos dedicar-nos aos esforços de socorro", afirmou.

A situação está a ser monitorizada pelos organismos competentes e a decisão final sobre se a corrida poderá ou não realizar-se deve ser anunciada ainda esta quarta-feira.

De recordar que a região de Emillia-Romagna, em Bolonha, Itália, está a ser afetada por chuvas torrenciais e o caudal do rio Santerno, que passa muito perto do circuito de Imola, subiu de tal maneira que as equipas de Fórmula 1 que já se encontravam no local, na terça-feira, foram aconselhadas a evacuar o local.

Devido ao risco de inundação, as autoridades alertaram aqueles profissionais que deviam abandonar o circuito. Algumas estradas da zona já estavam submersas e a zona à volta da pista de Imola também estava em ameaça de inundação.