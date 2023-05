Tetracampeão de F1 vai conduzir modelos clássicos no Festival da Velocidade de Goodwood, no Reino Unido, em julho

Sebastian Vettel, piloto alemão tetracampeão de Fórmula 1, vai voltar às pistas e com dois carros clássicos da modalidade.

O piloto, já retirado, anunciou que vai estar presente no Festival da Velocidade de Goodwood, no Reino Unido, de 13 a 16 de julho, com o McLaren MP4/8 guiado por Ayrton Senna em 1993, e com o Williams FWB14B do título de Nigel Mansell, em 1991.

"É óptimo regressar a Goodwood após todos estes anos. Mal posso esperar para me sentar ao volante de alguns dos meus carros mais memoráveis, que irão funcionar com combustível sustentável durante o fim-de-semana. Sou um piloto apaixonado e é importante para mim que continuemos a desfrutar da condução de carros de corrida icónicos hoje e no futuro, mas que o façamos de uma forma responsável", escreveu Vettel nas redes sociais.

