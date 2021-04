"Vettel tem de parar com a choradeira, ninguém quer saber"

Sebastian Vettel ficou no 15.º lugar do Grande Prémio do Barém, na estreia oficial pela Aston Martin.

A estreia de Sebastian Vettel pela Aston Martin não correu de feição ao piloto alemão, que terminou o Grande Prémio do Barém num "modesto" 15.º lugar.

O tetracampeão mundial de Fórmula 1 atravessa uma fase delicada e, na opinião de Ralf Schumacher, Vettel terá de contrariar o momento pelo próprio pé. O primeiro passo? "Parar com a choradeira".

"Sinto pena de Sebastian. É uma grande questão e vai levar muito tempo. A pressão de fora é imensa, ele tem que desligar-se disso. O importante é um fim de semana normal, com uma classificação decente, para ser mais rápido que seu companheiro de equipa [Lance Stroll] e não para estar na parte de trás", começou por referir o antigo piloto ao site Sport1, prosseguindo:

"Dizer 'Não me sinto bem, o carro anda de uma forma diferente'... ninguém quer saber, estamos a falar da Fórmula 1. A choradeira tem de parar. Ele tem de carregar no acelerador agora e tem mesmo que ser mais rápido que o colega de equipa", rematou Ralf, irmão do lendário Michael Schumacher.