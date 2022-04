Vettel arrisca punição por andar... sobre duas rodas no circuito australiano sem permissão

Germânico, que ficou com o carro inutilizável por problema no motor, voltou à zona de garagens de forma não autorizada

Sebastian Vettel está a ser investigado pela FIA por circular em pista, em Melbourne, que acolherá o Grande Prémio da Austrália este fim-de-semana, em cima de uma moto para regressar ao paddock, sem autorização da organização.

A ação imprevista do piloto da Aston Martin ocorreu no primeiro treino livre da prova do Mundial ao ficar com o bólide inutilizável devido a um problema (perda de potência) no motor, tendo parado num troço a meio do circuito, longe das boxes.

Após este incidente, que forçou Vettel a extinguir um princípio de incêndio no motor, um comissário da F1 foi, numa moto, buscar o alemão, mas este decidiu regressar à zona de garagens do circuito ao volante, enquanto acenava para o público.

A direção de corrida na Austrália anunciara, pouco depois do sucedido, que o piloto seria investigado por circular com uma moto em pista sem receber permissão.