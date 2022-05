Vettel alerta: "Miami 2060: o primeiro GP debaixo de água. Age agora ou nada depois"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Piloto alemão alertou para as alterações climáticas e a subida do nível médio das águas do mar. Em Mami, região afetada por este fenómeno, Vettel utilizou uma t-shirt que visava a consciencialização das pessoas para este problema.

Na apresentação do Grande Prémio de Miami, da Fórmula 1, esta quinta-feira, Sebastian Vettel vestiu uma t-shirt que visa a problemática das alterações climáticas e da subida do nível médio das águas do mar.

Numa região que já tem sentido este efeito nos últimos anos, o piloto da Aston Martin alertou para o problema com uma mensagem caricata: "Miami 2060: o primeiro Grande Prémio debaixo de água. Age agora ou nada depois", lia-se na camisola no alemão.