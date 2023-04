Verstappen vence um GP Austrália marcado por muitos incidentes e vários abandonos

Verstappen ficou à frente de Hamilton e Alonso fechou o pódio. Houve quatro partidas e muitos pilotos desistiram, com destaque para Leclerc e Russell.

O Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1, que iniciou às 6h00 portuguesas, terminou com a vitória do líder do campeonato mundial Max Verstappen, da Red Bull. O piloto neerlandês ficou à frente de Lewis Hamilton, da Mercedes, e de Fernando Alonso, da Aston Martin.

Lance Stroll, também da Aston Martin, ficou no quarto posto e Sergio Pérez, da Red Bull, que tinha iniciado a corrida no último lugar da grelha, terminou na quinta posição.

A corrida deste domingo ficou marcada por vários incidentes, principalmente na parte final da corrida. Charles Leclerc (Ferrari), Alexander Albon (Williams) e George Russell (Mercedes) abandonaram mesmo o Grande Prémio. E já depois de dois arranques de corrida - o inicial e outro quando Albon desistiu, um terceiro aconteceu, depois de Kevin Magnussen bater num muro, obrigando à paragem dos pilotos.

Reiniciada a corrida, Fernando Alonso foi tocado por Carlos Sainz e ficou em último, mas Pierre Gasly e Esteban Ocon chocaram, originando nova bandeira vermelha e "salvação" para o piloto espanhol. Isto porque a direção da corrida decidiu que o recomeço (o quarto) seria lançado, com a ordem de partida a ser a mesma que aquando a terceira partida, ou seja, antes dos choques de Sainz e Alonso e de Gasly e Ocon.

Assim sendo, Alonso recuperou o terceiro lugar e conseguiu levá-lo até ao final. O compatriota Carlos Sainz, da Ferrari, que foi penalizado com cinco segundos, acabou m 12.º.

Classificação geral do Mundial de Fórmula 1:

1.º Verstappen, 44 pontos;

2.º Pérez, 43 pontos;

3.º Alonso, 30 pontos;

4.º Sainz, 20 pontos;

5.º Hamilton, 20 pontos;

6.º Russell, 8 pontos;

7.º Stroll, 8 pontos;

9.º Leclerc, 6 pontos;

10.º Bottas, 4 pontos.

(...)