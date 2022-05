Verstappen vence GP de Espanha e assume liderança do Mundial

Charles Leclerc desistiu quando liderava devido a um problema no motor do Ferrari

Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1, sexta prova do Mundial, assumindo a liderança do campeonato do mundo.

Esta foi a quarta vitória da temporada para o neerlandês, segunda no circuito da Catalunha, numa prova em que tirou partido do abandono do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), anterior líder do campeonato, que desistiu com problemas mecânicos à 27.ª volta.

Verstappen cumpriu as 66 voltas em 1:37.20,475 horas, deixando o seu companheiro de equipa, o mexicano Sergio Perez, no segundo lugar, a 13,072 segundos.

O terceiro posto foi para o britânico George Russell (Mercedes), com mais 32,927 segundos, enqunto o espanhol Carlos Sainz (Ferrari), a atuar perante o seu público, foi quarto, com mais 45,208, à frente do britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que, apesar de ter caído para as últimas posições no arranque, recuperou até ao quinto posto, com mais 54,534 segundos.

O piloto neerlandês assumiu a liderança do campeonato, com 110 pontos, mais seis do que Leclerc, agora segundo classificado.