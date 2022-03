Com estes resultados, Leclerc manteve o comando do campeonato, com 45 pontos.

Max Verstappen (Red Bull), campeão mundial de Fórmula 1, venceu hoje o Grande Prémio da Arábia Saudita, segunda prova da temporada, batendo o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a três voltas do fim.

Verstappen deixou o piloto da Ferrari a 0,549 segundos, com o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) em terceiro, a 8,097.

Com estes resultados, Leclerc manteve o comando do campeonato, com 45 pontos.