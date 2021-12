Verstappen revela mensagem de Toto Wolff e fala da relação com Hamilton

Após ter conquistado o Mundial de Fórmula 1, Verstappen recebeu uma mensagem de Toto Wolff, chefe-executivo da Mercedes, a dar os parabéns ao piloto rival.

Max Verstappen recebeu uma mensagem de Toto Wolff, chefe-executivo da Mercedes, depois da conquista do Mundial de Fórmula 1. Foi o piloto da Red Bull a revelar isso mesmo, falando ainda da relação de respeito que mantém com o rival Lewis Hamilton, a quem "roubou" o título na última volta do GP Abu Dhabi.

"O Toto Wolff enviou-me uma mensagem a dar os parabéns pela temporada e a dizer que mereci ganhar. Foi simpático da parte dele. As emoções de ambas as equipas estavam à flor da pele depois daquela última volta", comentou esta terça-feira, citado pela Sky Sports.

O neerlandês deixou também uma palavra de apreço pelo comportamento de Hamilton após a corrida. "O Lewis é um senhor do desporto. Veio ter comido, congratulou-me e isso deve ter sido muito difícil depois daquela última volta. Mostra o respeito que temos um pelo outro. É claro que tivemos os nossos momentos difíceis durante a temporada, mas tivemos respeito um pelo outro e levámo-nos mutuamente ao limite durante toda a época. Foi muito prazeroso correr contra ele", admitiu o homem da Red Bull.