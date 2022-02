Verstappen recorda sacrifício vivido no GP de Abu Dhabi: "Não aguentava mais..."

Piloto Red Bull, em entrevista concedida ao "The Guardian", pensou que iria ser forçado a interromper o duelo pelo título devido a dificuldades físicas quase impeditivas

Na última corrida pelo título de F1 de 2021, Max Verstappen teve de superar Lewis Hamilton, mas não só. O neerlandês, que destronou o britânico, recordou que receou desistir no GP de Abu Dhabi ao conduzir com a "perna a doer cada vez mais". Porém, o piloto da Red Bull, além da perícia ao volante, fez valer a capacidade de sacrifício.

"Acelerava a fundo e sentia a perna a doer cada vez mais. Felizmente chegou a quinta curva e pude ficar uns três segundos sem pisar o acelerador. Mas logo a seguir tinha duas retas muito grandes, e na segunda, quando o Lewis se aproximou, senti o pé a vibrar. Não podia controlá-lo, o meu músculo estava com espasmos. Quando venci, estava a gritar pelo rádio, mas não aguentava mais. Se fosse preciso mais uma [volta], não tinha acabado assim [à frente]. Mas não podia desistir. Sabia que tinha de me agarrar e surpreendê-lo numa esquina", afirmou Verstappen, ao "The Guardian".

O piloto da Red Bull, que chegara à corrida derradeira da última época em igualdade com o rival da Mercedes, conquistou, então, o primeiro título mundial da carreira, em 12 de dezembro de 2021, com um final épico à mistura no GP de Abu Dhabi.

Numa espécie de golpe de teatro, a entrada do safety car, após Latifi despistar-se, a cinco voltas do final, juntou Verstappen e Hamilton, lado a lado, à entrada para a última volta, tendo o neerlandês ganho, depois, a dianteira ao britânico numa das curvas e conseguido cruzar a meta à frente do britânico.