Verstappen reage à Mercedes: "Não preciso de ver as filmagens, eu estava a conduzir..."

Disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton na 48ª volta do Grande Prémio do Brasil continua a dar que falar

No mesmo dia em que anunciou máxima atenção a todos os detalhes, aquecendo ainda mais a luta nas três últimas corridas do Mundial de 2021 de Fórmula 1, Toto Wolff, diretor da Mercedes, fez saber que a escuderia da marca alemã pedira o direito de revisão da disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton no GP de São Paulo no último domingo.

Questionado sobre o pedido, o piloto da Red Bull mostrou-se tranquilo: "Não é o fim do mundo. Mas, espero que isso não aconteça. Foi uma disputa justa e duro, uma corrida entre dois pilotos que lutam pelo campeonato. Aliás, não teria sido uma manobra fácil. Eu não sou assim e não acho que devia ser quando se está a lutar por um título", disse Verstappen na véspera do Grande Prémio do Catar.

"Não preciso de ver as filmagens porque eu é que estava a conduzir, sei exatamente o que aconteceu. Como eu disse antes, foi uma grande batalha e diverti-me muito. A Mercedes venceu com justiça porque foi mais rápida", acrescentou o piloto dos Países Baixos.

"Como pilotos, sabemos exatamente o que podemos ou não podemos fazer. Estávamos numa luta intensa, eu travei mais tarde e os pneus estavam mais gastos. Se tivesse virado abruptamente para a esquerda, simplesmente sairia da pista. Ambos travámos muito tarde, teria sido muito difícil fazer a curva".

A Federação Internacional do Automobilismo (FIA) convocou a Mercedes para uma reunião sobre o assunto esta quinta-feira. No encontro, o organismo decidirá com os comissários da prova brasileira se aceita ou não o pedido de revisão, especialmente com base nas novas evidências dadas pelo onboard do Red Bull.