Verstappen multado por ter tocado no Mercedes de Hamilton

Max Verstappen foi multado em 50.000 euros por ter tocado e examinado a asa traseira do carro de Lewis Hamilton depois da qualificação no Grande Prémio de São Paulo. Os comissários decidiram não penalizar o líder do Mundial de Pilotos na grelha de partida.

O neerlandês da Red Bull foi investigação por causa de uma eventual violação do Código Desportivo Internacional da FIA. Verstappen foi visto a verificar, com as mãos, as asas traseiras do monovolume de Hamilton, após o fim da sessão de qualificação para o GP Brasil, pelo que se trata de uma transgressão.

O artigo 2.5.1 do código da FIA estipula que "nenhuma operação, verificação, afinação ou reparação é permitida" nessa área segura (boxes) uma vez que os carros tenham parado após a qualificação, a menos que autorizados pelos funcionários.

A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) disse, na sequência dos incidentes a relacionar Hamilton e Verstappen, que uma decisão seria tomada ainda este sábado, porque os comissários de bordo "aguardavam mais provas" a respeito.