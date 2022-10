Um incidente de Max Verstappen com Lando Norris, na Q3 do GP do Japão, esteve sob análise dos comissários, que decidiram castigar o piloto da Red Bull apenas com uma reprimenda. Verstappen evita assim uma penalização com lugares na grelha e mantém-se com tudo para se tornar campeão já no domingo. Veja o momento em que o neerlandês se desvia para a esquerda quando ia a passar Norris, que teve de sair por instantes da pista, no "tweet" abaixo: