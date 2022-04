Verstappen insatisfeito com o carro, Hamilton desapontado: "Nada do que fazemos parece resultar"

Lewis Hamilton foi apenas o quinto mais rápido na qualificação para o GP Austrália de Fórmula 1. Não era batido neste circuito desde 2013.

O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) conquistou hoje a pole position para o Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1, a segunda em três corridas da temporada. Leclerc bateu o campeão mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull), já ao cair do pano, com o tempo de 1.17,868 minutos, batendo o piloto da Red Bull por 0,286 segundos.

O mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) foi o terceiro, a 0,372 segundos. O britânico Lando Norris (McLaren) foi o quarto, a 0,835 segundos, seguido dos compatriotas Lewis Hamilton (Mercedes) e George Russell (Mercedes), com o australiano Daniel Ricciardo (McLaren) em sétimo, todos já a cerca de um segundo do autor da pole e todos com motores Mercedes, uma indicação de alguma melhoria dos propulsores germânicos.

Ainda assim, Lewis Hamilton viu-se batido em qualificação neste circuito pela primeira vez desde 2013. "Nada do que fazemos parece resultar", disse o antigo campeão, admitindo que será "muito complicado aguentar os Ferrari" na corrida.

Max Verstappen revelou não estar satisfeito com a afinação do Red Bull. "O carro andava por todo o lado. Senti dificuldades ao longo de todo o fim de semana. O segundo lugar não é mau, mas falta-me confiança com o carro. Tentámos coisas diferentes, mas ainda não encontrámos o ponto", explicou.

O Grande Prémio da Austrália é a terceira prova do Mundial. Charles Leclerc lidera o campeonato, com 45 pontos, mais 12 do que Sainz e 20 do que Verstappen.

A corrida, de 58 voltas, disputa-se no domingo, às 06h00 de Lisboa.