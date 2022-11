Verstappen explica a nega a Perez: "Se em Abu Dhabi precisar dos pontos..."

Polémica instalada num fim de semana para esquecer da Red Bull no GP do Brasil

Max Verstappen foi hoje criticado pelo companheiro de equipa Sergio Perez, que terminou no sétimo posto. O mexicano, recorde-se, luta com Charles Leclerc pelo segundo posto do Mundial de Pilotos, mas nem assim o neerlandês cedeu o sexto lugar ao mexicano.

"Isto demonstra quem realmente ele é! Estou muito surpreendido, depois de tudo o que fiz por ele. Se tem dois campeonatos do mundo deve-os a mim", disse o mexicano da Reds Bull, referindo-se a Max Verstappen.

A equipa pediria ao bicampeão para voltar a trocar de posições com Pérez mas Max não esteve pelos ajustes. "Já vos disse no verão passado que não me pedissem isso e expliquei-vos as minhas razões", disse Verstappen pelo rádio.

O próprio diretor da equipa, o britânico Christian Horner, pediria desculpa ao mexicano pelo rádio. "Obrigado, rapazes. Isto só mostra quem ele realmente é", respondeu Pérez, conformado.

Com estes resultados, Max Verstappen, já campeão, chegou aos 429 pontos, enquanto Pérez e Leclerc chegam à derradeira jornada, em Abu Dhabi, empatados, com 290.

"Acabei de falar com a equipa, discutimos internamente também coisas que já se tinham passado. Se em Abu Dhabi precisar dos pontos, vou fazer os possíveis por ajudá-lo. Não é o fim do mundo", frisou.