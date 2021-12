Verstappen e Hamilton prometem espetáculo na pista

Os dois pilotos desvalorizaram a ideia de que o título mundial de Fórmula 1 se poderia decidir com um choque entre os dois.

Separados pelo troféu de campeão que só um vai receber na gala da FIA (feito de prata e ouro de 24 quilates e com assinatura de todos os campeões em espiral desde 1950), Lewis Hamilton e Max Verstappen tiveram a conferência de Imprensa conjunta que serviu de ponto de partida para a derradeira corrida do Mundial de Fórmula 1, o Grande Prémio de Abu Dhabi.

Somando ambos os mesmos 369,5 pontos, quem ficar à frente do outro no top 10 garante o título, mas, caso nenhum pontue ou termine, o neerlandês beneficia de ter mais uma vitória do que o britânico para festejar, uma vantagem que fez alimentar a teoria de que iria provocar um choque com o rival em pista.

Como o diretor de corrida, Michael Masi, recordou, nas notas enviadas às equipas, que um comportamento anti-desportivo do género pode levar à perda de pontos, o tema voltou a ser abordado perante os jornalistas.

Na antecâmara do GP de Abu Dhabi, os dois candidatos dirigiram palavras às suas equipas, contaram como passaram os últimos dias e abordaram as polémicas na conferência de Imprensa conjunta

"Não penso nessas coisas. Não tenho muito a comentar. Cheguei aqui apenas para dar o melhor que posso, estar o mais bem preparado e ganhar", afirmou o piloto da Red Bull, enquanto o corredor da Mercedes disse "não gastar energia" com o assunto.

"Acredito que todos vêm para ganhar e quero acreditar que o querem fazer da maneira certa", acrescentou o britânico, à beira do oitavo título mundial, que lhe permitiria superar Michael Schumacher, mas insistindo que o fim deste ano "parece apenas mais um campeonato".

Outros pilotos apostam em Max Verstappen

Outros corredores foram chamados a dar um prognóstico da decisão do título, com um empate entre os que apostam Verstappen (Vettel, Tsunoda, Alonso, Raikkonen, Gasly) e os indecisos (Schumacher, Ricciardo, Stroll, Mazepin, Sainz). Só Russell votou no futuro colega de equipa. Alonso foi franco ("Verstappen está um passo à frente de todos nós") e Vettel disse que Schumacher vai ser sempre o seu herói, mesmo se passado por Hamilton.