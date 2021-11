Verstappen e Bottas penalizados no Grande Prémio do Catar

Os dois pilotos vão partir mais atrás na prova.

Max Verstappen e Valtteri Bottas, inicialmente segundo e terceiro lugares na grelha de partida do Grande Prémio do Catar, foram investigados e punidos pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) por não respeitarem bandeiras amarelas mostradas na classificação deste sábado.

Com isso, o holandês da Red Bull perde cinco posições na partida da prova deste domingo e o finlandês, três.

Na nova classificação, Verstappen agora parte da sétima colocação enquanto Bottas partirá do sexto lugar. Carlos Sainz, da Ferrari, foi investigado também investigado mas não teve qualquer sanção. Lewis Hamilton parte da pole position ao lado de Pierre Gasly, inicialmente em quarto.

A situação aconteceu durante o Q3, quando o holandês jjá estava na última volta rápida, tentando bater o tempo estabelecido por Lewis Hamilton. Nessa altura, Gasly passou por cima da zebra na saída da curva 15, danificando a parte da frente do carro e um dos pneus. O francês parou o carro na reta principal, e as bandeiras amarelas foram prontamente mostradas.

No vídeo de bordo de Verstappen, vê-se as duas bandeiras amarelas a serem mostradas, o que obriga os pilotos a desacelararem, no entanto, o holandês manteve a mesma velocidade.

A punição de Bottas foi menor porque desrespeitou a bandeira amarela única, enquanto Verstappen, as bandeiras amarelas duplas.