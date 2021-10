Verstappen e a vitória nos Estados Unidos: "Fomos agressivos e não sabia se ia funcionar"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Lusa com Redação

Verstappen volta a bater Hamilton e aumenta liderança no Mundial de Fórmula 1

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prémio das Américas de Fórmula 1, após bater o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) por 1,333 segundos e aumentou a vantagem na liderança do Mundial.

Verstappen gastou 1:34.36,552 horas para cumprir as 56 voltas ao traçado de Austin, nos Estados Unidos, deixando o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) na segunda posição, a 1,333 segundos, com o mexicano Sérgio Perez (Red Bull) a ser terceiro, já a 42,223 segundos.

"Perdemos no arranque e tínhamos de tentar algo diferente. Fomos agressivos e não sabia se ia funcionar. As últimas voltas foram muito divertidas", disse o holandês, no final.

Contra as previsões da Mercedes, Verstappen venceu mesmo em Austin, naquele que foi o 200.º pódio da equipa Red Bull.

A próxima ronda será o GP d México, dentro de duas semanas.