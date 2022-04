Verstappen e a hipótese de voltar a ser campeão: "Não há motivo para acreditar nisso"

Nas primeiras três corridas da temporada de 2022 do Mundial de 2022, o atual campeão do Mundo somou duas desistências e uma vitória

Após três provas do calendário de 2022 do Mundial de Fórmula 1, Max Verstappen está 46 pontos atrás do líder da classificação, o monegasco Charles Leclerc. Para quem corre para revalidar o título, está a ser um início de temporada terrível, apesar da da vitória na Arábia Saudita. O pior, foram as desistências no Barém e na Austrália.

"Estando tão longe no campeonato, a partir de agora precisamos ficar sempre na frente. Temos ser mais rápidos, o que não somos no momento. E precisamos de ser consistentes, o que também não somos", disse o piloto neerlandês.

Sobre as hipóteses de voltar a ser campeão, Verstappen foi claro na resposta: "Eu nem penso no título e, de momento, não há motivo para acreditar nisso", disse.

Verstappen assume que não está à vontade com novo Red Bull. "Estou com dificuldades em relação ao equilíbrio do carro. É na base do acerto e do erro. Tivemos um péssimo desempenho com os pneus na corrida [Austrália]. Ainda tivemos um segundo lugar (com Sergio Pérez), mas se queremos lutar pelo título, precisamos estar à frente da Ferrari, e eles definitivamente estão na nossa frente em muitas coisas", cocluiu.

A próxima corrida será daqui a a 24 de abril, Autódromo de Imola, em Itália.