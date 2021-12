Verstappen domina a primeira sessão de treinos em Abu Dhabi

Hamilton terminou a primeira sessão com o terceiro lugar.

Aproximando-se da decisão final da temporada 2021 da Fórmula 1 em 2021, Max Verstappen mostrou que não quer deixar escapar a oportunidade de conquistar o título este ano. O piloto neerlandês anotou esta sexta-feira o tempo de 1m25s009 na primeira sessão de treinos livres do GP de Abu Dhabi.

O seu grande rival, Lewis Hamilton, da Mercedes, teve o terceiro melhor tempo. Valtteri Bottas, também da equipa inglesa, foi o segundo.

Hamilton, da Mercedes, e Vestappen, da Red Bull, chegaram ao último grande prémio da temporada empatados no número de pontos. O campeão será conhecido no próximo no domingo.

O segundo treino livre do GP de Abu Dhabi acontece na tarde desta sexta-feira.